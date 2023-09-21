В Новосибирске стартовал второй круг волейбольного Кубка Столетия

«Локомотив» провел первый официальный матч на своей площадке в новом сезоне. Новосибирские волейболисты обыграли новоуренгойский «Факел» со счетом 3:0 (25:16, 25:17, 25:18).

20 сентября на «Локомотив Арене» стартовал второй круг группы «Б» Кубка Столетия, который проводится в честь юбилея российского волейбола. В этой же группе выступают московское «Динамо» и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). В их встрече сильнее были динамовцы — 3:0.

Первый круг прошел в Москве 8-10 сентября. По его итогам в лидеры вышли «Динамо» (три победы) и «Локомотив» (две). Согласно регламенту турнира по две лучшие команды от групп «А» и «Б» по итогам двух кругов выступят в финале четырех. Он пройдет в Калининграде 7-8 октября.

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Валерий Лавский