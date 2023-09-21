Неизвестные обстреляли здание посольства США в Ливане из внедорожника Nissan Pathfinder. Об этом представитель посольства Джейк Нельсон сообщил Associated Press. В результате поврежден автомобиль охраны, уточнило агентство ТАСС со ссылкой на источник в ливанской службе безопасности.

Сообщение об обстреле из стрелкового оружия поступило в 22:37 по местному времени (совпадает в мск), пишет Al-Arabiya. «Пострадавших нет, наш объект находится в безопасности «Мы находимся в тесном контакте с правоохранительными органами принимающей страны»,— сообщил Джейк Нельсон.

Как уточняет Al-Arabiya, посольство находится к северу от Бейрута, в провинции Аккар. Прошлое здание дипмиссии располагалось на столичной набережной Айн-эль-Мрайсе. Оно было взорвано в 1983 году, в результате погибли 63 человека.

Лусине Баласян