Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Неизвестные обстреляли здание посольства США в Ливане

Неизвестные обстреляли здание посольства США в Ливане из внедорожника Nissan Pathfinder. Об этом представитель посольства Джейк Нельсон сообщил Associated Press. В результате поврежден автомобиль охраны, уточнило агентство ТАСС со ссылкой на источник в ливанской службе безопасности.

Сообщение об обстреле из стрелкового оружия поступило в 22:37 по местному времени (совпадает в мск), пишет Al-Arabiya. «Пострадавших нет, наш объект находится в безопасности «Мы находимся в тесном контакте с правоохранительными органами принимающей страны»,— сообщил Джейк Нельсон.

Как уточняет Al-Arabiya, посольство находится к северу от Бейрута, в провинции Аккар. Прошлое здание дипмиссии располагалось на столичной набережной Айн-эль-Мрайсе. Оно было взорвано в 1983 году, в результате погибли 63 человека.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...