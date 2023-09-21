Курс доллара. Прогноз на 21–22 сентября

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Дальнейшее ослабление рубля может быть сопряжено с рисками ужесточения мер контроля за движением капитала Российская валюта консолидируется на уровне 96–97 руб. за доллар. Дальнейшее ослабление рубля может быть сопряжено с рисками ужесточения мер контроля за движением капитала. Более того, дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ способно в среднесрочной перспективе поддержать рубль за счет сокращения спроса на импорт и роста привлекательности рублевых сбережений. Цены на нефть также достигли максимумов ноября прошлого года, когда еще не действовал потолок цен на нефть из РФ. До конца недели ЦБ также продолжит продавать валюту в увеличенном объеме, что позволит удержать рубль вблизи текущих значений.

Денис Буйволов,

аналитик В конце недели в фокусе внимания может оказаться внешний фон Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 94–97. Пока баланс факторов в целом складывается в пользу рубля, давая ему возможности для сдержанного укрепления. Относительно высокие цены на нефть, продажи валюты Центробанком и экспортерами, приближение налогового периода и завершение сезона отпусков играют на стороне нацвалюты. Впрочем, мы видим, что даже при наличии такого количества опор рубль не выглядит уверенно. Это дает основания оценивать потенциал для краткосрочного укрепления российской валюты как достаточно скромный. В конце недели в фокусе внимания может оказаться внешний фон. Если сигналы ФРС по итогам заседания среды не будут выраженно «ястребиными», глобальный доллар может несколько отступить, что окажет поддержку развивающимся валютам и сырьевым ценам.

Евгений Локтюхов,

начальник отдела экономического и отраслевого анализа Предстоящая экспирация деривативов и приближающиеся выплаты налогов сдерживают торговую активность Мы наблюдаем заметное снижение волатильности и объемов торгов в ключевых валютных парах с рублем. Спрос на валюту, носящий преимущественно спекулятивный характер, несколько ослаб на фоне увеличения валютных интервенций Банка России и высоких цен на нефть. Полагаем, что предстоящая экспирация деривативов и приближающиеся выплаты налогов сдерживают торговую активность. Ожидаем сохранения консолидационных настроений во второй половине недели и рассчитываем на умеренное укрепление рубля к доллару и юаню. Ориентир на конец недели — 95,5–97,5 руб./$.