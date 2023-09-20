На «татарскую пчелу» ищут управу

Татарстан может инициировать ограничения для пасек из-за угрозы жизни людей, имеющих аллергию на укусы пчел. Как стало известно «Ъ-Казань», проект федерального закона об этом внес в Госсовет Татарстана депутат-единоросс Марат Галиев. Он сослался на практику, когда суды запрещают пчеловодческую деятельность на участке по соседству с аллергиком. Фермеры напоминают, что пчела летает на расстояние до 3 км. Они полагают, что ограничение приведет к сокращению пчеловодства в республике, которое без того несет урон из-за участившихся случаев массовой гибели пчел вследствие обработки полей химикатами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Проект изменений в федеральный закон «О пчеловодстве в Российской Федерации» в Госсовет Татарстана внес депутат «Единой России» Марат Галиев (возглавляет Ассоциацию операторов обращения с промышленными отходами и является президентом Федерации нард Татарстана). Он предложил дополнить ст. 13 закона пунктом, предполагающим запрет на размещение пасек в «непосредственной близости от места проживания граждан», у которых есть «медицинские показания (заключение) об аллергической реакции на укусы пчел». Согласно предложению господина Галиева, физические и юридические лица будут обязаны строить пасеки только «с учетом обеспечения интересов безопасности граждан» с аллергий, чтобы они могли «свободно и беспрепятственно» пользоваться своими земельными участками.

В пояснительной записке депутат отмечает, что сейчас федеральный закон не содержит подобных требований. Для организации пасеки достаточно соблюдения ветеринарных правил. Вместе с тем Марат Галиев считает, что «жизнь и здоровье человека имеют первостепенную ценность».

Он подчеркивает, что согласно Гражданскому кодексу РФ «собственник может требовать устранения всяких нарушений его права».

Марат Галиев приводит судебную практику, когда люди, имеющие аллергию на укусы пчел, либо члены их семей обращались с исками к владельцам пасек. Суды, как указывает депутат, соглашались, что разведение и содержание пчел — летающих, жалящих насекомых — «представляет реальную опасность для жизни и здоровья» истцов. В том числе депутат приводит решения судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, которая признавала законным требования прекратить пчеловодческую деятельность рядом с земельными участками, где проживают люди с аллергией. Судебная коллегия говорила о праве «истцов свободно, беспрепятственно и без опасения быть ужаленными пчелами пользоваться принадлежащим им земельным участком».

«Укусы пчел представляют реальную угрозу здоровью и жизни граждан, имеющих медицинские показания (заключение) об аллергической реакции на яд пчел. По составу пчелиный яд у разных пород пчел отличается, но по воздействию на организм человека одинаков»,— пишет в пояснительной записке к законопроекту Марат Галиев. Он напоминает, что у пострадавших от укуса могут возникнуть «инсектные аллергические реакции на ужаление пчелой по типу крапивницы, отека Квинке, ангиоотека, бронхоспазма и другие сопутствующие заболевания».

Парламентарий приводит статистику министерства здравоохранения Татарстана, согласно которой в 2021 году в больницы республики обратились 810 человек с жалобами на укусы пчел, шершней и ос. Из них 504 человека имели аллергические реакции. В 2022 году таких жалоб было 1042 (от людей с аллергией — 576). На 1 августа 2023 года Минздрав зафиксировал 880 обращений, в том числе 482 — от людей с аллергией.

Марат Галиев уверен, что его законопроект направлен на «усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, у которых имеются аллергические реакции на укусы пчел». «Размещение пасеки на соседнем земельном участке создает угрозу для их здоровья и жизни, и препятствует в полной мере и безопасно пользоваться принадлежащими им домами и земельными участками»,— резюмирует парламентарий. Наступление «негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий реализации» его предложения депутат не прогнозирует.

В России по итогам 2022 года было произведено 67 тыс. тонн пчелиного меда, в том числе в Татарстане — 4,1 тыс. тонн. Среди субъектов РФ по этому показателю республика оказалась на пятом месте после Башкирии, Алтайского края, Воронежской области и Краснодарского края. Согласно статистике, в РФ в прошлом году насчитывалось 2,7 млн пчелосемей, из которых 93,6% находились в хозяйствах населения. Еще 1,7% — в сельхозорганизациях, а 4,6% — в крестьянских (фермерских) хозяйствах (КФХ). В КФХ производство меда в прошлом году выросло на 14,3% (по всем категориям хозяйств — на 3,8%).

В Татарстане в реестре по пчеловодству, согласно данным министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, на начало 2022 года было 11,4 тыс. пасек с 206,5 тыс. пчелиных семей. Больше всего пасек зарегистрировано в Азнакаевском, Арском, Кукморском, Нижнекамском, Нурлатском и Сармановском районах. В Татарстане также развивают племенное пчеловодство, поддерживая тех, кто разводит «татарскую пчелу» (пчела среднерусской породы татарской популяции), поскольку возникла угроза ее исчезновения. Минсельхозпрод сообщал, что летом этого года в восьми районах была зафиксирована массовая гибель пчел, в том числе из-за обработки полей химикатами.

Законопроект Марата Галиева пока не рассматривал профильный комитет Госсовета. В случае если депутаты республики поддержат инициативу своего коллеги, документ отправят на рассмотрение Госдумы.

«Медицина действительно говорит, что стало больше аллергиков. Но я не думаю, что в судебной практике много решений о закрытии пасек»,— сказал «Ъ-Казань» председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров. Он отметил, что «люди всегда держали пчел» и «соседи каким-то образом находили общий язык». По его словам, есть «возможности обезопасить соседей от укусов пчел». «Конечно, неприятно, когда пчелы жалят. Но зато приятно сидеть за чашкой чая с медом»,— добавил господин Байтемиров.

По мнению главы ассоциации, в случае введения ограничений на пасеки «пчеловодов станет меньше». «Пчелы летают. Радиус может достигать 3 км. Получается, что любая пчела может ужалить кого-то»,— рассуждает Камияр Байтемиров. Он отметил, что в последнее время количество пчел в республике и так сокращается из-за «применения всевозможных пестицидов, ядохимикатов, гербицидов». «А ученые говорят, что с гибелью последней пчелы пропадет и человечество»,— заключил господин Байтемиров.

Кирилл Антонов