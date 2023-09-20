Белый дом: Байден ожидает от Зеленского оценки обстановки на поле боя

Президент США Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая запланирована на 21 сентября, намерен получить оценку ситуации на поле боя. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Президент хочет на этой встрече получить оценку ситуации на поле боя непосредственно от главнокомандующего Украины»,— заявил господин Кирби на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Комментируя поставки вооружений Украине, представитель Белого дома отметил, что Конгрессу необходимо одобрить дополнительное финансирование для нового пакета помощи. При этом, указал Джон Кирби, администрация Джо Байдена продолжает обсуждение поставок ракет большей дальности ATACMS. «Но никаких решений пока не принято»,— отметил он.

Последний раз Джо Байден и Владимир Зеленский встречались на саммите стран НАТО в Вильнюсе (11–12 июля). До этого президенты виделись на саммите G7 в Японии (19–21 мая).

Лусине Баласян