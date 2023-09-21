Росимущество уступило очередь

Государство снова отказалось воспользоваться преимущественным правом приобрести ФГУП «Машинострои­тельный завод им. Дзержинского», рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники. Поэтому 20 сентября обанкротившееся предприятие было снова выставлено на продажу с начальной ценой 724,3 млн руб., которая в итоге может снизиться до 181,2 млн руб. Весной договор купли-продажи имущественного комплекса ФГУП был заключен со столичным ООО «ПСК „Спецпроектстрой“», но в итоге сделка не была завершена из-за лишения покупателя лицензии на работу с секретной информацией. Эксперты полагают, что государственные структуры не заинтересованы в прямом владении такими предприятиями.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Российская Федерация не воспользовалась своим правом преимущественного выкупа оборонного ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского», предусмотренным ФЗ о банкротстве. «Конкурсный управляющий предприятия направил письма в правительство, Минпромторг и Росимущество, в которых предлагалось приобрести имущество, но акцепта на них не получил»,— сообщил «Ъ-Прикамье» источник на заводе. С конкурсным управляющим ФГУП Львом Шляпиным связаться не удалось. 20 сентября он разместил очередное объявление о продаже имущества предприятия в форме публичного предложения с начальной ценой 724,357 млн руб. Заявки будут приниматься с 30 октября до 27 ноября 2023 года.

ЗиД находится в процедуре банкротства с 2005 года. Предприятие производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. Реестровая кредиторская задолженность ФГУП составляет около 400 млн руб. Первая попытка продажи имущественного комплекса предприятия была предпринята в 2014 году, но торги были признаны несостоявшимися по решению суда, который не согласился с начальной ценой лота в 519 млн руб. Во второй раз имущество было выставлено на торги в 2020 году, но желающих приобрести предприятие в итоге не нашлось.

В прошлом году стартовали новые торги, начальная цена активов ЗиД была установлена в 4,05 млрд руб. Победитель процедуры определялся по наибольшей цене. Когда процедура была признана недействительной из-за отсутствия заявок, то комплекс был выставлен на торги, но уже в форме публичного предложения. Начальная цена имущества составила 3,261 млрд руб., каждую неделю она снижалась на 5%. В апреле этого года победителем процедуры было признано ООО «ПСК „Спецпроектстрой“», которое было готово приобрести лот за 725 млн руб.

Как позже говорил Лев Шляпин, в день оформления протокола торгов он уведомил правительство РФ, а также федеральный Минпромторг и Росимущество о праве преимущественного выкупа актива по цене, заявленной победителем. Но в итоге ответ дало только Рос­имущество, которое было готово принять объект безвозмездно, что, по словам господина Шляпина, противоречит ФЗ «О банкротстве». После этого конкурсный управляющий и ООО заключили договор купли-продажи.

Министерство промышленности и торговли РФ попыталось оспорить результаты торгов в Арбитражном суде Пермского края. Свою позицию заявитель обосновывал тем, что на момент подачи заявки у «Спецпроектстроя» не было лицензии на работу с секретными сведениями. Требования Минпром­торга поддержали Росимущество и прокуратура. В итоге суд первой инстанции в их удовлетворении отказал, отметив, что на момент подведения итогов торгов все необходимые документы у компании были. Кроме того, он счел, что конкурсный управляющий является ненадлежащим ответчиком по иску. Позже это решение устояло в апелляции.

Но сделку по продаже имущества обанкротившегося предприятия завершить не удалось. Примерно за месяц до рассмотрения дела в апелляции Минпромторг аннулировал лицензию у ПСК «Спецпроектстрой». В итоге договор купли-продажи был расторгнут.

Условия новых торгов предполагают, что если желающих приобрести лот за 724,357 млн руб. не найдется, то его цена будет снижаться на 5% каждые семь дней. Минимальная сумма продажи имущества, или цена «отсечения», составляет 181,2 млн руб. Собеседники на предприятии не смогли пояснить, есть ли потенциальные претенденты на имущество завода.

Бывший генеральный директор ФКП «Пермский пороховой завод» Геннадий Кузьмицкий говорит, что государственные структуры не заинтересованы напрямую владеть и управлять большинством предприятий, связанных с производством боеприпасов и компонентов для них. «Насколько я понимаю, сейчас генеральная линия заключается в том, чтобы передать их в контур управления холдинга „Технодинамика“ (входит в ГК «Ростех».— «Ъ-Прикамье»),— говорит гос­подин Кузьмицкий,— но по отношению к заводу Дзержинского вряд ли стоит такая задача. Думаю, если завод интересен кому-то, то это может быть кировский „Авитек“, который входит в ГК „Алмаз-Антей“».

Дмитрий Астахов