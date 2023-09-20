В Тюменской области вынесли приговор трем браконьерам, выстрелившим по людям

Ялуторовский районный суд (Тюменская область) вынес приговор по уголовному делу в отношении трех браконьеров, ранивших во время охоты двух людей, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, мужчины в ночь на 2 сентября 2021 года охотились на территории общедоступных охотничьих угодий рядом с деревней Криволукской, не имея разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

Один из браконьеров управлял Toyota Land Cruiser 100, передвигаясь на низкой скорости и с выключенными фарами, двое других расположились на внешней части кузова. Один из них выстрелил из охотничьего ружья по силуэту, который принял за лося, ранив двух человек. Уголовное дело по факту причинения ранений не возбудили, так как здоровью одного пострадавшего был причинен легкий вред, другого — вред средней тяжести.

Во время обыска места жительства и работы у одного из подсудимых были изъяты незаконно хранимые пригодные для стрельбы патроны, относящиеся к категории боеприпасов.

Браконьеры признаны виновными по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору), а один из них - дополнительно по ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).

Суд назначил первому подсудимому штраф в 800 тыс. руб. и лишение свободы на 3 года условно с испытательным сроком на тот же срок, второму — штраф 800 тыс. руб., третьему — 500 тыс. руб. Также суд на два года запретил виновным охотиться.

Автомобиль Toyota Land Cruiser 100 и огнестрельное оружие с оптическим прицелом ночного видения «НПЗ ПН2М» конфискованы в собственность государства.

Ева Коршунова

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