«Молот» обыграл в Саратове ХК «Кристалл»

Свою вторую игру в выездной серии пермский хоккейный клуб «Молот» провел в Саратове. Игра прошла в острой борьбе и завершилась в дополнительное время. После трех периодов счет был ничейным 2:2. Голы в составе гостей забили Алексей Шубин и Александр Меньшиков. Для выявления победителя были назначены дополнительные пять минут до первой заброшенной шайбы. Ее забросил нападающий «Молота» Дмитрий Воробьев.

В итоге победа подопечных Александра Гулявцева со счетом 3:2 и следующую встречу они проведут 22 сентября в Воронеже с ХК «Буран».