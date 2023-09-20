Свердловским манси обещали средства на развитие бизнеса

В Ивделе свердловские власти обсудили с представителями народа манси перспективные направления для запуска бизнеса, сообщили в департаменте информационной политики региона.

В Ивдельском городском округе проживает 138 представителей народа манси. По социальному контракту на открытие бизнеса они, как и другие уральцы, могут получить 350 тыс. руб., на развитие личного подсобного хозяйства — до 200 тыс. руб.

По словам министра экономики и территориального развития региона Руслана Садыкова, сфера поддержки может быть разной: сбор и реализация дикоросов, рыбы и пушнины, производство уникальной швейной и сувенирной продукции, оказание туристических услуг.

Манси планируют привлекать в качестве проводников для туристических групп в поселок Ушма, где путешественники могут попробовать этническую кухню и купить сувениры.

Во время визита свердловские власти передали представителям манси три снегохода и шесть шлемов. Ранее для детей провели оздоровительную кампанию и закупили им ноутбуки.

Напомним, в Ивделе планируют создать этнографический центр народа манси. На территории туристического объекта будут действовать швейная и ремесленная мастерские, центр приема пушнины, кедровой шишки, ягод, грибов и чаги.

Ева Коршунова

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