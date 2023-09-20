Более 3 тысяч компаний туротрасли Крыма направили заявки на получение госсубсидий

Более 3 тыс. компаний туристической отрасли Крыма подали заявки на получение федеральной выплаты в размере четырех МРОТ на каждого работника. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале, деньги начнут отправлять после проверки документации.

Возможность дополнительных мер поддержки крымского турбизнеса глава Крыма обсудил на совещании с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Речь идет о разработке программы, которая позволит достичь загруженности круглогодичных средств размещения в том числе жителями новых субъектов. Также предлагалось ввести льготы по некоторым налогам и сборам. Причем меры планируется вводить в зависимости от конкретного района Крыма.

В течение недели озвученные предложения проработают для принятия решений федеральными органами власти.

Татьяна Ручкина

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