Чувашия возобновит выплаты на ипотеку участникам спецоперации

Власти Чувашии намерены возобновить единовременные выплаты участникам специальной военной операции (СВО) России на Украине на первоначальный взнос по ипотеке в размере до 20%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Олег Николаев.

В Чувашии приостановили выплаты после того, как выдали сертификаты 21 участнику СВО, из которых семеро приобрели жилье. Как объяснил господин Николаев, предоставление льготы было прекращено «по причине большого количества заявлений».

Олег Николаев пообещал, что Кабмин Чувашии на одном из ближайших заседаний рассмотрит «вопрос о продолжении приема от них (участников СВО.— «Ъ-Казань») заявлений». «Проект соответствующего постановления проходит общественные обсуждения»,— добавил он.

Господин Николаев пояснил, что речь идет об участии в льготной ипотечной программе в рамках «Индивидуальной программы социально-экономического развития», запущенной в республике в 2021 году. «На сегодня прием заявлений на участие в программе прекращен, так как очередь сформирована вплоть до конца 2024 года»,— сказал глава региона. Однако участники СВО, по его словам, будут включены в эту программу вне очереди. Всего в рамках этой программы жилищные условия улучшили порядка 750 семей, или более 2,8 тыс. человек.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"