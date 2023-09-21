Мэрия выдержала тепловой удар

Арбитражные суды двух инстанций оставили в силе схему теплоснабжения Кумертау. Признать ее недействительной просило ООО «Кумертауская ТЭЦ», которое управляет единственной в городе станцией, снабжающей горожан теплом. Спорная схема подразумевает отказ от услуг ТЭЦ, эксплуатируемой с середины 1950-х годов, и переход на современные источники теплоснабжения. Компания пыталась убедить суды, что будет вытеснена с рынка, но попытки оказались тщетными. Суды пришли к выводу, что Кумертау нуждается в альтернативных источниках теплоснабжения, потому что оборудование ТЭЦ морально и технически устарело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Администрации Кумертау в двух судебных инстанциях удалось отстоять схему городского теплоснабжения. С иском о признании недействительным постановления мэрии «Об актуализации схемы теплоснабжения городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на 2013-2028 годы (по состоянию на 2023 год)» в арбитражный суд Башкирии обратилось ООО «Кумертауская ТЭЦ».

Кумертауская ТЭЦ, введенная в эксплуатацию в 1954 году — единственная станция в энергосистеме Башкирии, которая способна использовать в качестве топлива природный и попутный газ, топочный мазут, уголь, отходы производства бывшей Кумертауской брикетной фабрики — «шлам» и отходы переработки подсолнечника от маслоэкстракционных заводов. Станция снабжает теплом и электроэнергией Кумертау. Установленная электрическая мощность — 120 МВт, тепловая — 328 Гкал/ч.

Ранее ТЭЦ принадлежала Башкирской генерирующей компании (БГК, входит в «Интер РАО»). В 2016 году она продала станцию АО «Свердловская энергогазовая компания» за 84,7 млн руб. В апреле 2022 года у ТЭЦ вновь сменился владелец — им стало ООО «Кумертауская ТГК» (принадлежит Александру Петрову). Новый собственник сдал объект в аренду ООО «Кумертауская ТЭЦ», которая к тому времени, следует из материалов дела, наняла штат специалистов в области теплоэнергетики (265 человек), получила допуски и разрешения, защитила тариф в ФАС России и так далее. «Электростанция, как источник тепловой энергии никогда на вывод из эксплуатации собственником не заявлялась и к такому выводу не планируется», отмечал представитель компании в суде.

В спорном постановлении, принятом мэрией Кумертау в октябре 2022 года, в частности, шла речь о переводе городской системы теплоснабжения с ТЭЦ на блочно-модульные котельные, котлы наружного размещения и индивидуальные котлы отопления, что, по мнению истца, «предусматривает полное вытеснение» его из системы теплоснабжения города.

«Кумертауская ТЭЦ» заявила 16 пунктов в доказательство недействительности схемы теплоснабжения. Среди них – противоречие генплану города, «который предусматривает, что основным источником теплоснабжения города до 2036 года сохраняется Кумертауская ТЭЦ», а также отсутствие в схеме технико-экономического обоснования перехода на децентрализованную систему теплоснабжения города, расчета новых тарифов и так далее.

Суд первой инстанции, отказывая в иске, установил, что энергетические котлы и турбины ТЭЦ введены в эксплуатацию в 1965-1979 годах и «имеют высокую степень износа, требуют значительных затрат на капитальный и текущие ремонты». По причине «неэффективной работы» предприятия, обратил внимание суд, БГК в свое время продало его, а перед этим на внутрикорпоративных совещаниях обсуждала вопрос закрытия ТЭЦ. В решении также отмечено, что финансовые показатели работы компании, среди которых задолженность перед «Газпромом» (на начало февраля — 492 млн руб.), «свидетельствуют о нестабильной работе ТЭЦ и угрозе банкротства собственника предприятия».

В 2021 году, подчеркнул суд, прокурор Кумертау внес представление в местную мэрию, в котором указал, что городская система теплоснабжения находится под угрозой в отсутствие альтернативных источников тепла.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией. Он указал в постановлении, что в 2021-2022 годах в правительстве Башкирии дважды поднимался вопрос обеспечения надежной работы системы теплоснабжения Кумертау. Представитель компании участвовал в этих совещаниях, отметил суд. МинЖКХ, администрации города было поручено подготовить дорожную карту по замещению Кумертауской ТЭЦ альтернативными источниками теплоснабжения. По этой причине была актуализирована схема теплоснабжения Кумертау. Нарушений в действиях мэрии суд не нашел.

Ранее сообщалось, что новая схема системы теплоснабжения Кумертау предусматривает строительство трех больших и одной малой блочно-модульных котельных, а также нескольких котлов наружного размещения. Проект планировалось реализовать в рамках концессии с АО «Башкоммунэнерго». Федеральное финансирование оценивалось в пределах 1,2 млрд руб., более 233 млн руб. планировала выделить республика.

В «Кумертауской ТЭЦ» на запрос «Ъ-Уфа» не ответили.

Дозвониться до замглавы администрации Кумертау по строительству, ЖКХ и инфраструктуре Эдуарда Маннанова вчера не удалось.

Булат Баширов