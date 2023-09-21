«Холмогоры» вписали в Уфу

ООО «Специализированный застройщик “Стратег”» утвердили изменения в проекты планировки и межевания территории, граничащей с городским лесом, известным как Кошкин лес. Компания планирует построить в северной части квартала девять многоэтажных домов. Как следует из опубликованной застройщиком проектной документации, в настоящее время три объекта уже возводятся. Эксперты прогнозируют, что проект будет успешным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Застройщику власти Уфы разрешили построить жилые дома и соцобъекты

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Застройщику власти Уфы разрешили построить жилые дома и соцобъекты

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Администрация Уфы утвердила изменения, внесенные в проект межевания участка, ограниченного улицами Нуреева, Бабича, Сипайловской, бульваром Давлеткильдеева и границей Кошкиного леса. Инициатором правок выступило ООО «Специализированный застройщик “Стратег”». Общество собирается построить в северной части участка ЖК «Холмогоры».

В спроектированный жилой комплекс входят шесть 25-этажных жилых домов и три с 12-25 этажами. Кроме этого, в новом квартале появятся общеобразовательная школа на 1100 мест, детский сад на 300 мест, пятиэтажный паркинг и торгово-административный комплекс. Утвержденный в феврале 2021 года проект планировки этой территории предполагал строительство семи жилых домов с девятью-одиннадцатью этажами, одной 14-21-этажной и одной 26-32-этажной высоткой, а также школы на 1 тыс. мест и детского сада на 175 мест. В южной части планировалось построить еще один ЖК — дом с секциями от 10 до 30 этажей и детский сад на 100 мест, кроме того, на участке расположен гипермаркет «Лента». Эта часть проекта осталась без изменений.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик “Стратег”» зарегистрировано в Уфе в декабре 2022 года. Компания выполняет функции заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Принадлежит Владлену Ахмедзянову, владеющему также ООО «Восток-2» и ООО «СЗ “Стандарт”».

В 2021 году заказчиком проекта выступало ООО «Башнафтатранс», выкупившее участки в местном СНТ. После компания была признана банкротом, участок в качестве оплаты за завершение проблемных объектов «Госстроя» перешел в собственность ГК «Садовое кольцо».

Как следует из опубликованной на портале Наш.дом.рф информации, «Стратег» выкупил участки в северной части территории и уже приступил к их освоению. Компания пока заявила о возведении трех девятиэтажных литеров домов — мэрия Уфы выдала разрешение на их строительство летом 2021 года. Сдать объекты предполагается в октябре 2026 года.

Планируемая стоимость строительства каждого дома оценена в 2 млрд руб. Застройщик привлек банковское финансирование в размере 1,9 млрд руб. на каждый объект. В мэрии Уфы подтвердили, что застройщику «Стратег» пока выдано разрешение на строительство трех многоэтажных жилых домов с помещениями общественного назначения и паркингом на пересечении улиц Нуреева и Бабича. Документ действует до конца апреля 2026 года.

Владлен Ахмедзянов вчера был недоступен для комментариев.

Опрошенные «Ъ-Уфа» эксперты сошлись во мнении, что проект будет востребован у потенциальных покупателей квартир.

«Хороший добротный проект. Квартиры в этом ЖК найдут своих покупателей. Риски на данном этапе предвидеть невозможно. Стоимость квадратного метра будет диктовать не только спрос и предложение, но и условия банка-партнера»,— полагает эксперт рынка недвижимости Рустем Камалов.

По мнению генерального директора сети агентств недвижимости «Эксперт» Елены Андреевой, стоимость квадратного метра в новостройках будет начинаться от 120 тыс. руб. В числе рисков при реализации проекта она упоминает сложную геологическую ситуацию на этой территории — карстовые пустоты. Причинами для отказа от покупки квартир в новом ЖК может стать перегруженность детских садов и школ, а также транспортных путей.

Вместе с тем, отмечает она, из окон новых квартир будут открываться красивые виды, что станет дополнительным поводом для их покупки.

Управляющий партнер агентства недвижимости Art Estate Group Роберт Тагиров считает, что карстовые пустоты в этой местности приведут к удорожанию проекта, который в целом должен быть успешным. Прибыль застройщика, полагает он, будет зависеть от сроков строительства. В краткосрочной перспективе спрос на жилье будет невысоким, прогнозирует он, но к моменту сдачи рынок может оказаться достаточно сильно разогрет, и тогда застройщик «снимет сливки». «Макроэкономическая ситуация может сдвинуть как сроки реализации проекта, так и рентабельность и конечную доходность девелопера»,— полагает он.

Наталья Балыкова