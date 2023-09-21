Дело разбирают по кирпичикам

Краснодарская управляющая компания «Эксор» через суд планирует обязать застройщика «Нефтестройиндустрия-Юг» устранить недостатки работ. Дефекты выявили в многоквартирном доме №6 по улице Кондратенко. Речь, в частности, идет об обрушении кирпичной кладки. Застройщик заявляет, что в рамках дела проводится экспертиза качества кирпича, произведенного на заводе семьи депутата Госдумы Владимира Синяговского. Юристы считают, что, даже если застройщик будет признан виновным, реальных денег пострадавшая сторона не получит, так как компания находится в стадии ликвидации.



В настоящее время проводится экспертиза кирпича, из которого построен дом, на предмет качества завода-изготовителя

Фото: нсиюг.рф

Арбитражный суд Краснодарского края назначил на 12 декабря рассмотрение спора ООО «Эскор» с ООО «Специализированный застройщик “Нефтестройиндустрия-Юг”», следует из данных картотеки арбитражных дел. Претензии управляющей компании к строительной организации возникли по поводу недостатков, которые обнаружили в доме, построенном в историческом центре города (ул. Кондратенко, 6). В частности, в ЖК рушится кирпич производства ОАО «Славянский кирпич» (выступает в деле третьим лицом).

Судебный процесс, инициированный в сентябре 2021 года, откладывали более десяти раз. В последнем случае — по ходатайству эксперта о продлении срока проведения экспертизы на 100 рабочих дней «с момента проведения повторного осмотра и отбора проб кирпича» (экспертиза была назначена в мае 2022 года). Между тем застройщик вступил в стадию ликвидации, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

ОАО «Славянский кирпич» — крупное предприятие по производству керамического кирпича на Юге России. Мощность предприятия — 140 млн штук кирпича в год (данные компании). Согласно сведениям из системы «СПАРК-Интерфакс», основными владельцами ОАО «Славянский кирпич» являются супруга депутата Госдумы Владимира Синяговского – Евгения Синяговская (33,59%), ООО «Рубикор» (30,35%) и генеральный директор предприятия Вячеслав Чайка (29,33%). Выручка завода в 2022 году составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль – 72,5 млн руб.

ООО «Специализированный Застройщик “Нефтестройиндустрия-Юг”» было зарегистрировано 15 лет назад в Краснодаре. Компания специализируется на деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Бенефициар – Геннадий Ушаков. Выручка компании в 2022 году составила 162 млн руб., чистый убыток – 10,6 тыс. руб.

Весной 2023 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить жалобы жильцов дома №6 на ул. Кондратенко о якобы нарушениях застройщика «Нефтестройиндустрия-Юг», допущенных при строительстве дома. Ведомство обратило внимание на видеоролик, размещенный в сети, в котором сообщалось, что на территории ЖК на людей и припаркованные автомобили падают куски кирпича, в жилом комплексе не хватает заявленных по проекту парковочных мест, а подтопление подземного паркинга, по мнению жильцов, может привести к коррозии армирующего металла фундамента.

Как рассказала “Ъ-Кубань” жительница дома Наталья Синельникова, в итоге следственные органы СКР возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «Так как в доме проживают дети до шести лет, мы намерены добиться переквалификации дела с первой части 238-й уголовной статьи на вторую»,— отметила Наталья Синельникова.

В пресс-службе регионального управления СКР “Ъ-Кубань” подтвердили, что идет расследование.

Наталья Синельникова добавила, что в 2019 году жильцы направляли обращение в Генпрокуратуру РФ, в котором сообщали, что их заявления в надзорные и контролирующие органы не привели к устранению недостатков в рамках гарантийных обязательств застройщика, которые истекают в этом году. В результате, по ее словам, все перечисленные недостатки в доме до сих пор не устранены.

В компании «Нефтестройиндустрия-Юг» сообщили “Ъ-Кубань”, что в настоящий момент в рамках гражданского дела проводится экспертиза кирпича «на предмет качества завода-изготовителя».

«Застройщик всегда устраняет недостатки в рамках гарантийного срока. УК "Эксор" получает от собственников квартир плату за обслуживание, но должным образом не выполняет свои обязанности по обслуживанию оборудования и территории. В любом случае застройщик исполнит все свои обязательства в рамках действующего законодательства и судебных актов»,— отметили в компании.

В ООО «Эскор» ситуацию не прокомментировали. В ОАО «Славянский кирпич» оставили без ответа вопрос по поводу претензий к качеству кирпича.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле оценивает перспективы данного иска как «неопределенные», так как дом был сдан в эксплуатацию и на данные дефекты, либо намеренно не обратили внимания либо на тот момент они не были определены как недостатки. «Действительно, истцы в лице УК и самих собственников жилого дома могут оперировать к гарантийным обязательствам от застройщика, но, учитывая, что делу не давался долгое время ход, а застройщик находится в стадии ликвидации, выполнить свои обязательства он не сможет в силу отсутствия на это достаточных средств. Даже если суд вынесет положительное решение и признает его ответственность в полном или частичном объеме. Да и сами истцы автоматически станут заложниками ситуации, так как ликвидация компании будет означать закрытие долговых обязательств перед кредиторами первой очереди, коими истцы никак не смогут являться»,— отмечает юрист.

Наталья Решетняк