«Яндекс Погода»: 21 сентября в регионах Черноземья будет малооблачно, до +26°

В четверг, 21 сентября, погода на территории регионов Черноземья будет преимущественно малооблачной, а температура поднимется до показателя от +24° до +26°. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях ожидается малооблачная погода, а в Орловской — облачная с прояснениями. Также в Орловской области прогнозируется самая низкая температура воздуха — до +24°. На градус теплее будет в Липецкой и Тамбовской областях. В Белгородской, Воронежской и Курской областях воздух прогреется до +26°.

Олег Мухин

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