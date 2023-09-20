На Кубани за 20 дней выявили 140 фактов незаконного оборота наркотиков

В Краснодарском крае за 20 дней профилактической операции «Мак» выявили 140 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Как сообщает пресс-служба администрации региона, полицейские уничтожили 180 очагов дикорастущих наркосодержащих растений.

Вице-губернатор Кубани Александр Власов отметил, что за отчетный период 2023 года полицейские изъяли более 90 кг наркотиков естественного происхождения. Он подчеркнул, что выявлением их незаконного оборота занимаются 34 казачьи мобильные антинаркотические группы, в состав которых входит 227 человек. Самые активные из них в Ленинградском, Тбилисском и Кущевском районах.

Александр Власов поручил усилить межведомственное взаимодействие и привлекать к деятельности по ликвидации незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений граждан и общественные организации.

Татьяна Ручкина

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