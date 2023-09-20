В Лесном пройдут антитеррористические учения

Оперативный штаб Свердловской области проведет антитеррористические учения в Лесном 21 сентября, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по региону.

Во время учений сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления отработают меры реагирования на террористические угрозы. Учения пройдут на объектах промышленной и социальной инфраструктуры Лесного.

Управление ФСБ России по Свердловской области просит местных жителей соблюдать спокойствие, выполнять установки сотрудников правоохранительных органов и содействовать им при необходимости.

Ева Коршунова

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