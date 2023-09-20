«Универсамы Бегемаг» построят в Кузбассе пищевой комбинат за 1,2 млрд рублей

Развивающее в Кузбассе сеть продуктовых магазинов ООО «Универсамы Бегемаг» построит в регионе пищевой комбинат, сообщает облправительство. Инвестиции в проект до 2027 составят 1,2 млрд руб.

Компания рассчитывает обеспечить свою сеть магазинов собственными полуфабрикатами и готовой продукцией, расширить ассортимент товаров. Строительство комбината планируется на участке 70 тыс. кв м. в Кемерове. Земельный участок компании предоставлен в аренду без проведения торгов, уточняют власти. Реализация проекта позволит создать в городе 350 рабочих мест.

Сеть создана в 2000 году, насчитывает 67 универсамов. Местонахождение ООО «Универсамы Бегемаг» с 2017 года – Новосибирск. По данным «СПАРК-Интерфакс», 80% в компании принадлежат Алексею Жилинкову, 20% – у Сергея Вилкова. Выручка в 2022 году составила 8,4 млрд руб., чистая прибыль – 170,4 млн руб.

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Оксана Павлова