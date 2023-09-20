Новые победы «Абрау-Дюрсо» — музейно-исторический комплекс вошел в число лучших корпоративных музеев национальной премии «Корпоративный музей» 2023

14 сентября на торжественной церемонии в Екатеринбурге были объявлены победители V Всероссийского конкурса «Корпоративный музей». В финал прошли более 75 музейных проектов действующих предприятий со всей России. Музейно-исторический комплекс Русского винного дома «Абрау-Дюрсо» стал обладателем призовых мест сразу в двух номинациях. Звание «Лауреат», или первое место, присвоено за «Новую экспозицию», а Диплом III степени — «бронза» — в главной номинации «Лучший корпоративный музей».

Основной целью конкурса является формирование и развитие интереса общественности к промышленному и научно-просветительскому потенциалу нашей страны. Возрождение традиции корпоративных музеев — важная составляющая программы развития межкультурных связей промышленных предприятий и общества. Корпоративные музеи несут культурную и образовательную миссию, заботливо сохраняют традиции прошлого для будущих поколений.

Победителем в номинации «Новая экспозиция» национальной премии «Корпоративный музей» с вручением главного приза конкурса — золотой статуэтки — стал конкурсный проект «Абрау-Дюрсо. Страницы новой истории». Экспозиция была создана в рамках празднования 150-летия Русского винного дома «Абрау-Дюрсо» в период с 2020 по 2023 год. Она отражает важнейшие периоды — вехи развития старейшего винодельческого предприятия, а самая главная ее задача — рассказать современным изобразительным языком с использованием передовых технологий не только о неповторимом по красоте и силе месте, но и о знаменитых винах «Абрау-Дюрсо» и их уникальной истории.

Важной наградой для музейно-исторического комплекса «Абрау-Дюрсо» стало присвоение бронзовой награды в номинации «Лучший корпоративный музей». Это главная номинация конкурса, призванная определить те музеи, которые проявляют лидерские качества в разных направлениях деятельности и служат сообществу корпоративных музеев ориентиром в развитии в ближайшей перспективе.

Музейная коллекция «Абрау-Дюрсо» начала формироваться еще во времена Российской империи. Во время Великой Отечественной войны большая часть экспонатов была утрачена. К идее ее возрождения вернулись накануне празднования 100-летия, и в 1974 году музей принял первых посетителей. Сегодня музейно-туристический комплекс «Абрау-Дюрсо» — это богатейший синтез истории, новейших экспозиционных технологий и уникального производства. Ежегодно экспозиция пополняется нововведениями, меняясь и становясь все более привлекательной для туристов. А благодаря новым технологиям, дополненной реальности и уникальным арт-объектам экскурсии остаются неизменно увлекательными и захватывающими как для тех, кто посещает музей впервые, так и для постоянных гостей курорта.

В обновленные залы были добавлены новые экспозиции, в том числе с применением современных диджитал-технологий, которые помогают глубже погрузить посетителей в экскурсионную программу. Так, в «Императорском зале» использованы эффектные лайтбоксы с печатью на ткани, благодаря которым зритель погружается в кадр, а также представлено голографическое изображение подарков императора Николая II великому французскому шампанисту Виктору Дравиньи. Перед входом в знаменитые тоннели всех гостей встречает аудиовизуальный образ князя Л. С. Голицына — его голограмма. В зале «Виноградное поле» функционирует масштабная проекция на экране, которая транслирует происходящее на виноградниках «Абрау-Дюрсо» в онлайн-режиме.

Привычная экспозиция расширилась и дополнилась проектом, задействующим еще один орган чувств — обоняние. В новой Аромакомнате посетители погружаются в мир винных ароматов, раскрывая для себя новые ноты. В помещении с приглушенным светом размещены информационные стенды и сразу восемь ароматических колб, помогающих туристам знакомиться с составными частями ароматов вин. Не менее интересными стали арт-объект с аудиовизуальной экспозицией, демонстрирующей «Сердце Абрау» — по легенде, обнаруженное при проведении работ на месте одного из подземных тоннелей винодельни. Именно оно питает силой землю, растения и, главное, виноградную лозу, благодаря чему вина «Абрау-Дюрсо» обладают таким неповторимым вкусом. Само «Сердце» выполнено в виде ягоды винограда, чье биение наполняет пространство силой и живительным кюве, и именно оно помогает виноделам создавать лучшие вина.

Всероссийский конкурс «Корпоративный музей» проходит в 5-й раз при поддержке Министерства культуры РФ, ТМК, Ингосстраха, Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России), Российской ассоциации по связям с общественностью и других организаций. Конкурс является важнейшим событием для категории корпоративных музеев. Всего на пятый конкурс принято 160 проектов из 71 компании России, которые боролись за победу в 17 номинациях. География участников охватывает всю страну — от Калининграда до Дальнего Востока.

Среди участников этого года — Музей железных дорог России филиала ОАО «РЖД», Музей СПАО «Ингосстрах», Интерактивный центр истории ГУП «Петербургский метрополитен», Выставка к 100-летию гражданской авиации России, Московский музей холдинга «Объединенные кондитеры»: Музей истории шоколада и какао, «Роза Эйнема» ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», Музей ВДНХ и другие музеи.

Подробнее о национальной премии «Корпоративный музей» и ее победителях можно узнать на сайте.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

https://visitabrau.ru/