«Ключевой вопрос пока с Министерством финансов РФ мы так и не решили»

В День оружейника, который стали отмечать в России по инициативе конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, президент Владимир Путин посетил оружейную столицу России Ижевск, провел заседание Военно-промышленной комиссии, побывал на производстве беспилотников и встретился с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Руководитель региона вновь обратился к главе государства с просьбой рассмотреть возможность решения проблемы дефицита бюджета республики. Большая часть налогов, собираемых с территории Удмуртии, направляется в федеральный центр, поэтому крупные инфраструктурные проекты реализовывать затруднительно, отметил глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля

Владимир Путин провел в Ижевске заседание Военно-промышленной комиссии. Столица Удмуртии стала традиционным местом для обсуждения вопросов наращивания производства продукции ОПК в главный праздник оружейников. Как сообщает пресс-служба Кремля, президент, открывая совещание, отметил, что по итогам восьми месяцев 2023 года российские предприятия ОПК выполнили график поставок вооружения и спецтехники, по отдельным направлениям объем выпуска увеличился в 2-3 раза. В Удмуртии находятся 12 оборонных предприятий. При этом господин Путин указал на необходимость дальнейшего наращивания объемов производства, повышение качества и применения современных технологий.

В ходе визита в Ижевск президент посетил предприятие Аэроскан, входящее в группу компаний ZALA Aero. Главе государства представили линии производства комплектующих и сборки планеров, образцы спецоборудования и беспилотных аппаратов. Компания среди прочего выпускает барражирующие боеприпасы «Ланцет» и беспилотники-разведчики.

Тема развития производства беспилотников звучала и на встрече Владимира Путина с главой Удмуртии Александром Бречаловым. В республике, по словам президента, работают 10 предприятий по выпуску БПЛА.

«Удмуртия становится центром производства беспилотных летательных систем. Они (предприятия.— «Ъ-Удмуртия») очень интенсивно развиваются, причем, обращу внимание, не только с точки зрения целей для армии, но и для гражданских целей»,— рассказал глава региона.

В целом промышленность Удмуртии показывает хороший рост — на 7% в сравнении с прошлым годом. Серьезный вклад здесь вносят и оборонные предприятия, которые наращивают выпуск продукции и расширяют производственные площади. В частности, господин Бречалов рассказал о строительстве новых цехов на Воткинском заводе, помощь в котором оказывает Промсвязьбанк.

Компании Удмуртии переориентируются на поставки своей продукции в Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку и Африку. Так, «Ува-молоко» за три месяца начала поставлять сухое молоко в Тунис, Египет, ОАЭ, Бангладеш и Оман, рассказал глава Удмуртии.

Обсудили глава государства и руководитель региона программу капитального ремонта школ, и здесь Александр Бречалов выразил надежду на выделение средств из федерального бюджета и в дальнейшем.

Глава региона вновь, как и на прошлой встрече с Владимиром Путиным, поднял тему бюджетной обеспеченности региона:

«Ключевой вопрос пока с Министерством финансов РФ мы так не решили: это и дефицит бюджета, который долгие годы сохраняется, и все-таки (надо) разобраться с госдолгом».

Александр Бречалов на слайдах указал, что Удмуртия в 2022 году перечислила в федеральный бюджет больше средств, чем крупные регионы ПФО. Даже без учета нефтяных доходов сумма получается большая. Существенные объемы налоговых поступлений идут от малого и среднего бизнеса, отметил глава региона. Владимир Путин ответил на это: «Поработаем», и спросил, хватает ли в республике медицинских кадров. Александр Бречалов подтвердил, что сложности есть, но «большой рывок» для их решения сделан.

Президент просил Александра Бречалова обратить внимание на состояние медицинских объектов, особенно на селе. Глава республики ответил, что каждый год регион старается выделять средства на ремонт, однако объемы большие. При этом он поблагодарил за решение о выделении в 2024 году средств на завершение реконструкции ледового дворца «Ижсталь». Работы на объекте были начаты в 2022 году и приостановлены из-за нехватки финансирования.

Не решен пока вопрос завершения строительства туберкулезной больницы, рассказал президенту глава Удмуртии. Отметим, что она строится с 2018 года, выделенных первоначально из федерального бюджета средств не хватило, сроки передвигались из-за отсутствия финансирования и увеличения сметы. «Мы с Минздравом РФ сейчас ведем переговоры, они считают, что мы должны достроить за свои средства, но в сложившейся ситуации при выпадающих доходах 18 млрд руб., это нефтяная отрасль, нам это будет сделать сложно. Позвольте, я в конце года по этому вопросу доложу»,— добавил господин Бречалов.

Михаил Красильников

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