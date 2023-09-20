«Формуле трафика» пересчитали акционеров

Как стало известно «Ъ-Юг», вступило в силу решение Арбитражного суда Краснодарского края, запрещающее АО «Формула трафика» осуществить государственную регистрацию дополнительного выпуска акций. Банк России, отказавший в регистрации, обратил внимание на слишком быстрый рост количества акционеров АО, а также на продажу ранее выпущенных бумаг неограниченному кругу лиц, что не допускается для непубличного общества. По мнению юристов, происходящее с акциями компании похоже на предложение делать высокорискованные инвестиции в некий стартап, нежели на обычный бизнес



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда Краснодарского края по иску АО «Формула трафика» к Южному ГУ Банка России (ЦБ) в споре о дополнительном выпуске акций общества – отказ ЦБ в государственной регистрации эмиссии признан законным.

АО «Формула трафика» зарегистрировано в Краснодаре в 2020 году, действует в качестве рекламного агентства.

Как следует из материалов картотеки суда, в августе 2022 года собрание акционеров АО «Формула трафика» постановило увеличить уставной капитал АО путем размещения по закрытой подписке акций в количестве 960 тыс. штук номинальной стоимостью 1 руб. Цена размещения каждой акции определена в 3 тыс. руб. Общество обратилось в Южное ГУ Банка России за регистрацией дополнительного выпуска акций, но получило отказ. ЦБ сослался на допущенные обществом нарушения при обращении с ранее размещенными ценными бумагами. В 2020 году АО выпустило обыкновенные акции общей номинальной стоимостью 1 млн руб., которые были распределены между учредителями компании Татьяной Чирковой и ООО «Трафик формула».

В декабре 2022 года количество акционеров АО составляло уже 855 человек, при этом в социальных сетях появились многочисленные объявления о продаже акций «Формулы трафика» с указанием на большой потенциал роста стоимости ценных бумаг. ЦБ направил компании уведомление о приостановке дальнейшей эмиссии, указав на то, что акции АО как непубличного общества предназначены для квалифицированных инвесторов и не могут предлагаться неограниченному кругу лиц. Резкое увеличение числа акционеров свойственно публичным обществам, отметил ЦБ, а для АО «Формулы трафика» активная продажа акций гражданам является противозаконной. Руководство общества не признало претензии ЦБ, объясняя, что ценные бумаги продают многочисленные акционеры, неподконтрольные руководству компании.

Директором АО «Формула трафика» является Вадим Чирков, одновременно он возглавляет еще два рекламных агентства со сходными названиями, в социальных сетях продвигает авторские курсы по лидогенерации (выявление потенциальных клиентов). В 2021 году в Кировской области, где ранее жил господин Чирков, возглавляемая им компания «Трафик формула» судилась с авторами негативных отзывов в интернете (франшиза по лидогенерации) и добилась признания части из них недостоверными.

Получить комментарий директора АО Вадима Чиркова не удалось – его телефон не ответил. В Южном ГУ ЦБ комментировать решение суда не стали. По мнению Максима Игнатова, юриста Forward Legal, и партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, отмена решения в кассации маловероятна. «Суд указал на то, что непубличные общества могут размещать ценные бумаги только посредством закрытой подписки и не вправе предлагать их для покупки неограниченному кругу лиц», – отметил господин Игнатов. По мнению юриста, предложение акций АО «Формула трафика» на открытых площадках и обещание новым инвесторам высокой доходности могут свидетельствовать о высоком риске приобретения ценных бумаг. «Все происходящее с акциями данной компании больше похоже на предложение делать высокорискованные инвестиции в некий стартап, нежели на обычный бизнес», – считает Дмитрий Клеточкин.

Анна Перова, Краснодар