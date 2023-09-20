Зампред ЦБ: ставка 8,5% привела бы к «хорошо трехзначному» курсу доллара

Зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин сообщил, что сохранение ключевой ставки на уровне 8,5% могло бы привести к ослаблению курса рубля до «хорошо трехзначной» цифры. В связи с этим было принято решение повысить ставку до 13% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Заботкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Алексей Заботкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«С точки зрения того, насколько влияет ставка на курс. Очень сложно рассуждать в терминах "если бы да кабы", но я думаю, и коллеги с экономическим образованием подтвердят, что если бы ставка осталась 8,5%, то мы бы сейчас смотрели на другой уровень обменного курса, который был бы, скорее всего, хорошо трехзначным»,— сообщил господин Заботкин в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, в текущей ситуации все еще возможны «разные скачки курса», однако регулятор делает все, чтобы этого не происходило.

Банк России 15 сентября 2023 года повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 12% до 13%. Одной из причин внепланового повышения ставки было резкое ослабление рубля. Изменение ставки произошло в третий раз подряд: 21 июля регулятор поднял ставку с 7,5% до 8,5%, затем еще раз на внеочередном заседании 15 августа — до 12%.

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Александр Кислов