Обвиняемого в педофилии 85-летнего тренера госпитализировали во время суда

В Чкаловском районном суде прошел суд над 85-летним тренером по теннису, заслуженным мастером спорта СССР Николаем Ражевым, обвиняемого в педофилии (ч. 4 ст. 132 УК РФ). После запроса прокуратуры лишить свободы обвиняемого на семь лет, господину Ражеву стало плохо и его госпитализировали. Об этом «Ъ-Урал» рассказала адвокат обвиняемого Елена Афанасьева.

По ее словам, на суде выступили представитель прокуратуры и потерпевшая сторона. «Прокуратура посчитала обвинение законным, обосновав это исключительно показаниями ребенка и сделав вывод, что ребенок не обманывает, потому что не установлены основания, по которому он может обманывать. Потерпевшая наставила на обвинительном приговоре, конкретный срок она не обозначила, но прокуратура назвала семь лет лишения свободы»,— сказала госпожа Афанасьева.

К выступлению стороны защиты суд не приступил, поскольку Николаю Ражеву стало плохо. «В зал суда была вызвана скорая, и он был госпитализирован. Он так разволновался и не ожидал, что прокуратура запросит такой срок. В больницу выехали родственники, о его состоянии ничего не известно»,— рассказала Елена Афанасьева.

По словам адвоката, суд по делу Николая Ражева перенесли на 29 сентября.

Напомним, уголовное дело в отношении господина Ражева было возбуждено в 2021 году. По словам адвоката, поводом для возбуждения дела стал конфликт между тренером и 10-летней девочкой. Якобы из-за того, что Николай Ражев отказал ей участвовать в тренировке по причине отсутствия у нее медицинской справки и заявления о записи на занятия. После того, как она стала мешать проводить урок, господин Ражев выгнал ее. По словам адвоката, придя домой, девочка заявила матери, что тренер приставал к ней. Сейчас господин Ражев находится под следствием. В Екатеринбурге прошли пикеты в защиту тренера, а его адвокаты жаловались президенту Владимиру Путину и главе СКР Александру Бастрыкину.

Василий Алексеев

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