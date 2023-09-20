Спектакль на льду с Евгенией Медведевой и Алексеем Ягудиным покажут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 27 и 28 октября состоится премьера спектакля на льду Ильи Авербуха «Кармен». Главные роли Кармен и Хосе исполнят фигуристы Евгения Медведева и Алексей Ягудин.

Шоу пройдет в КРК «Уралец», постановку будет сопровождать живой вокал, цирковые элементы, воздушная акробатика, танцы фламенко и массовые номера с участием 30 артистов. «У нас будет выстроен большой мост, на котором параллельно с выступлением фигуристов будут выступать артисты современной хореографии»,— цитирует «Комсомольская правда» Илью Авербуха.

Первый гастрольный спектакль пройдет в Перми, затем артисты отправятся в Екатеринбург и Санкт-Петербург. В Москве шоу покажут в следующем году.

Премьера спектакля «Кармен» состоялась в 2015 году в Сочи в ледовом дворце Олимпийского парка «Айсберг». Шоу объединило фигуристов, хореографов и цирковых артистов. Ранее роли Кармен и Хосе исполняли Татьяна Навка и Роман Костомаров. В Екатеринбурге покажут новую версию постановки.

Ева Коршунова

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