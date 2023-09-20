В Туапсе пройдут слушания по проекту реконструкции очистных сооружений

В Туапсе пройдут общественные обсуждения реконструкции очистных сооружений канализации. Как сообщает пресс-служба администрации города, выпуск очищенных сточных вод в акваторию Черного моря планируется через глубоководный выпуск после локальных очистных сооружений.

Мероприятие организует мэрия и ООО «Западная Строительная Компания». На нем будут обсуждаться материалы проектной документации, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. Оценка проводится с 1 июня и продлится до декабря.

Общественные обсуждения будут проходить с 25 сентября по 26 октября включительно. Общественные слушания пройдут 16 октября в 15:00 с использованием интернет-платформы «Яндекс. Телемост». Письменные замечания и предложения можно подать с 25 сентября и до 6 ноября включительно в мэрии Туапсе.

Татьяна Ручкина

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