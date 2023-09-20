«Обаяние и харизма больше не работают»

Украина и Польша серьезно поссорились после того, как Варшава отказалась покупать продовольствие у соседей. Киев, в свою очередь, угрожает ближайшему союзнику последствиями. Президенты двух стран обмениваются резкими высказываниями. На этом фоне решается вопрос об очередном пакете американской помощи Украине в $24 млрд. Республиканцы в Конгрессе намерены задать партнеру ряд непростых вопросов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что таким образом идиллия в отношении Запада и Владимира Зеленского подходит к концу.

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Невероятно, но факт: Украина вступила в откровенную дипломатическую конфронтацию со своими самыми ближайшими и важнейшими союзниками. Речь идет в первую очередь о Польше.

Причина раздора — зерно. Варшава заявила, что свои фермеры превыше всего и ввела бессрочное эмбарго на импорт украинского продовольствия. Это решение поддержали и другие страны, в том числе Венгрия и Словакия.

Теоретически можно было бы уладить вопрос приватно, однако президент Украины Владимир Зеленский так возмутился, что вывел конфликт в публичную плоскость.

Дошло даже до того, что, выступая в ООН, он обвинил некоторые страны Европы в том, что они лишь симулируют солидарность с Киевом. В результате расстроилась встреча с коллегой Анджеем Дудой. Польский лидер не остался в долгу и назвал Украину утопающим, который может потянуть за собой всех, кто пытается ему помочь. Но даже это не самое главное.

Нынешний визит Зеленского в США проходит уже не в столь радужной обстановке, как год назад, когда ему дружно рукоплескали все кто мог, встречали, как героя. А между тем на кону очередной пакет американской помощи в $24 млрд.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти уже заявил, что ничего гарантировать не может. Сначала он хотел бы увидеть отчет о том, куда пошли ранее выданные средства. При этом республиканец отказался от личной встречи с Зеленским. Зато он намерен пригласить и коллег-сенаторов, в том числе и так называемых трампистов, тех, кто критически настроен в отношении Киева.

Конечно, нужно отметить, что относительно осуждения действий России в Америке полный консенсус. Разница лишь в подходах. Но, как видно, разговор простым не будет. А без санкции Конгресса Белый дом масштабное финансирование выделить не может.

И вот агентство Reuters публикует большой материал, который прямо указывает на коррупцию в высших эшелонах украинской власти. Причем, согласно информации источников, чиновники не брезговали брать взятки прямо сейчас, во время боевых действий. Более того, заявление Зеленского о том, что коррупция в стране, конечно, есть, но она не касается западной помощи, лишь подлило масла в огонь.

Таким образом Владимиру Александровичу предлагается принять ряд непопулярных решений, в том числе и в отношении близких к нему людей. В отставку уже отправлен министр обороны Алексей Резников, а за ним и весь руководящий состав ведомства.

Понятно, что предоставить отчет сенаторам США — это максимум унижения. Иными словами, личного обаяния и харизмы уже явно недостаточно. Нужны жесткие решения внутри страны, реформы.

Видимо, американский лидер попробует в ходе личного общения в Белом доме убедить президента Украины как-то изменить позицию и смягчиться, хотя бы потому, что вся эта история бьет по его, Байдена, репутации.

Что же в сухом остатке? Выиграет ли от этого Россия? В этой связи нужно в очередной раз напомнить, что поддержка Украины такой, какая она есть, для Запада и его руководителя — США — вопрос принципиальный. Польша тоже не подарок, знаете ли, совсем не простой партнер. Но ничего, находят они общий язык как-то.

И, собственно, Киев не может сегодня обойтись без союзников, поэтому, с высокой долей вероятности, компромисс в итоге будет достигнут. Такова горькая правда жизни — каждый думает в первую очередь о себе и личных интересах.

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