Пермский «Газпром» продает квартиру в Москве за 35 млн рублей

АО «Газпром газораспределение Пермь» выставило на открытый аукцион четырехкомнатную квартиру в Москве, свидетельствуют данные электронной площадки Газпромбанка. Начальная цена имущества составляют 35,6 млн руб. Прием заявок осуществляется до 21 сентября, а сами торги пройдут 25 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЭТП Газпромбанка Фото: ЭТП Газпромбанка

Согласно описанию на avito, указанный объект недвижимости общей площадью 97,1 кв. м. находится на 2 втором этаже 8 этажного дома по адресу: ул. 1812 года, 9 ( район станции метро «Победа»).

Источник «Ъ-Прикамье» пояснил, что указанный актив был признан советом директоров компании непрофильным – офис вышестоящей организации «Газпром межрегионгаз» давно находится в Санкт-Петербурге, и теперь нет необходимости содержать корпоративную квартиру в Москве. Московская недвижимость досталась пермской компании еще в 90-е годы прошлого века и долгие годы использовалась в служебных целях командированных сотрудников АО.

Эта квартира примечательна тем, что 6 лет назад, когда руководство АО «Газпром газораспределение Пермь» вело переговоры с ФАС России о заключении регуляторного контракта, последнее требовало от газотранспортной организации сократить лишние траты, в том числе и отказаться эксплуатационных расходов квартиры в Москве