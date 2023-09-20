В Сочи строители повредили коллектор, для ликвидации прорыва создан оперштаб

В сочинском микрорайоне Мамайка при строительных работах был серьезно поврежден коллектор. Для определения нанесенного ущерба и ликвидации последствий прорыва создан оперативный штаб, сообщает ситуационный центр МУП Сочи «Водоканал».

Авария произошла на коммуникациях водоотведения, пролегающих вдоль улицы Крымская. Сторонняя организация, которая проводит там строительные работы, во время разрытий не вызвала для контроля представителей ресурсоснабжающей организации и допустила серьезное повреждение коллектора.

В ликвидации аварии задействовано десять человек и четыре единицы техники. Специалисты производят переключение местного населения на обслуживание по другому магистральному коллектору. Восстановительные работы проводятся без отключения населения от водоснабжения.

Оперштаб контролирует все этапы ремонтных работ. Разрешение ситуации находится на контроле главы Сочи Алексея Копайгородского и директора водоканала Дениса Юрковского.

Татьяна Ручкина

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