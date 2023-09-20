Петербургский Крыловский научный центр начал разработку отечественных газовозов

Крыловский государственный научный центр, расположенный в Санкт-Петербурге, начал работать над созданием проектной документации отечественных газовозов из российских комплектующих, рассказал гендиректор ФГУП Олег Савченко на выставке «Нева 2023». Об этом сообщают «Ведомости Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Господин Савченко пояснил, что основная проблема при производстве отечественных газовозов связана с установкой отечественных движительных систем. На такие суда, как правило, устанавливаются двухтопливные дизель-генераторы, которые поставляют компании Wrtsil и MAN, но они после февраля 2022 года отказались от поставок в Россию. Импортозамещением в области судостроения уже занимаются и некоторые другие отечественные компании, но для того, чтобы строить суда только на основе российского оборудования, в России должно быть локализовано производство малооборотных и среднеоборотных двигателей, а также дизель-электрических установок.

Так, «Трансмашхолдинг» смог наладить выпуск среднеоборотных двигателей для военных кораблей, но они не подходят для газовозов арктического класса. Для таких судов невыгодно использовать и уже существующие атомные двигатели.

Однако, по оптимистичной оценке гендиректора центра, с учетом уже существующих разработок реализовать отечественный газовоз получится уже через три года. По заданию Минпромторга России ученые центра уже разработали электрическую движительно-рулевую колонку мощностью 6,5 МВт, которая была представлена на выставке «Нева-2023». Ожидается, что разработка позволит отказаться от винторулевых колонок зарубежного производства.

Летом 2022 года концептуальный проект крупнотоннажного газовоза представили АО «Атомэнергомаш» и Департамент развития судостроения ФГБОГУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет». Однако директор «Атомэнергомаша» Владимир Аптекарев рассказал журналистам «Медиапалубы», что вопрос с двигателем до сих пор не решен.

«Ведомости» отмечают, что сейчас единственная верфь в России, которая строит крупнотоннажные газовозы, — «Звезда», расположенная в Большом Камне. Но компания строила суда вместе с южнокорейскими партнерами, которые отказались от сотрудничества, и теперь верфь ищет партнеров из дружественных стран.

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