ФК «Сочи» проиграл в серии пенальти ЦСКА в матче 4-го тура Кубка России

Футбольный клуб «Сочи» в Москве уступил ЦСКА. Основное время закончилось вничью, а в серии пенальти верх взяли москвичи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК Сочи Фото: ФК Сочи

Счет в матче открыли сочинцы на 43-й минуте, когда отличился Кристиан Нобоа. На 78-й минуте ЦСКА забил ответный мяч после точного удара Ивана Облякова. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказался ЦСКА.

После четырех игр «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице группы А Пути РПЛ в Кубке России. Следующий матч подопечные Александра Точилина сыграют уже в рамках РПЛ 23 сентября в Самаре с «Крыльями Советов».

Евгений Леонтьев

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram