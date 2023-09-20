В Нефтеюганске загорелся двухэтажный деревянный дом

В 11 микрорайоне Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) загорелся двухэтажный расселенный деревянный дом. Об этом сообщили в пресс-службе окружного МЧС. Площадь пожара составляет 700 кв. м.
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По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 16:31, через семь минут на место прибыли первые пожарные. В 17:16 пламя было локализовано. «Угрозы распространения пожара не допущено»,— передают в ведомстве.
На месте работают 25 человек личного состава и шесть единиц техники. Причины возгорания установят органы дознания МЧС РФ.