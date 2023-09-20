Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Более 12 тысяч животных выпущено в дикую природу на Дону в 2023 году

На территории Ростовской области в 2023 году в естественную среду обитания выпущены 31 лань, 40 оленей, 1,7 тыс. фазанов, около 11 тыс. особей утки-кряквы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Власти отмечают, что выращивание и последующий выпуск животных в дикую природу позволяет восполнить охотничий ресурс Ростовской области.

«За последние пять лет мы наблюдаем стабильный рост числа животных – от 4% до 12% ежегодно, в зависимости от вида охотничьих ресурсов»,— цитирует пресс-служба слова первого заместителя губернатора региона Сергея Бодрякова.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...