Более 12 тысяч животных выпущено в дикую природу на Дону в 2023 году

На территории Ростовской области в 2023 году в естественную среду обитания выпущены 31 лань, 40 оленей, 1,7 тыс. фазанов, около 11 тыс. особей утки-кряквы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Власти отмечают, что выращивание и последующий выпуск животных в дикую природу позволяет восполнить охотничий ресурс Ростовской области.

«За последние пять лет мы наблюдаем стабильный рост числа животных – от 4% до 12% ежегодно, в зависимости от вида охотничьих ресурсов»,— цитирует пресс-служба слова первого заместителя губернатора региона Сергея Бодрякова.

Анастасия Назарова