Бывший сотрудник колонии обвиняется во взятках и продаже телефонов заключенным

В городе Бор (Нижегородская область) завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ИК-11, которого обвиняют в неоднократном получении взяток в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным регионального управления СК РФ, в 2017-2019 годах инспектор регулярно получал от одного из осужденных деньги деньги и не сообщал начальству о допущенных им нарушениях правил внутреннего распорядка. Общая сумма «благодарности» составила более 500 тыс. руб.

Кроме того, сотрудник колонии нашел на ее территории мобильные телефоны, спрятанные кем-то из осужденных. Вместо того, чтобы доложить об этом администрации, он перепродал телефоны другим заключенным за 300 тыс. руб. Также он получил от осужденных более 280 тыс. руб. за то, пронес на территорию колонии сотовые телефоны.

С занимаемой должности мужчина был уволен и заключен под домашний арест. Уголовное дело в отношении него передано в суд.

Андрей Репин