Экс-продавцу ювелирного магазина грозит шесть лет колонии

Гособвинение запросило для бывшего продавца магазина «Ювелирцентр» в ТЦ «Мега» 23-летней Карины Макаровой шесть лет колонии общего режима. Она обвиняется в краже украшений стоимостью около 12 млн руб., сообщили в пресс-службе Кировского райсуда Уфы, где слушается уголовное дело.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа» со ссылкой на следствие, Карина Макарова познакомилась с мужчиной, который представился директором екатеринбургской консалтинговой фирмы. Работая в «Ювелирцентре», она регулярно направляла ему сведения о коллегах, режиме работы магазина, ассортименте и товарообороте. Войдя в доверие, так называемый директор убедил девушку забрать ювелирные украшения и передать ему, что та и сделала в ноябре прошлого года, а затем явилась в полицию. Тогда же Кировский райсуд Уфы арестовал девушку.

В отношении пока не установленного организатора преступления также возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают розыск похищенных драгоценностей.

Подсудимая в последнем слове заявила, что раскаивается в содеянном: «На момент совершения преступления я не осознавала до конца, что я делаю, потому что я находилась под влиянием этого человека как в моральном плане, так и физическом, но я не исключаю и своей вины. Прошу дать мне возможность жить обычной жизнью обычного человека. Я уже понесла свое наказание, находясь в СИЗО».

Также Карина Макарова пообещала возместить ущерб директору магазина и помочь в поимке мужчины. Ее адвокат ходатайствовал о приобщении к делу справки о беременности подзащитной. Удовлетворив ходатайство, судья Рустем Шаймухаметов удалился в совещательную комнату. Приговор огласят завтра.

Венера Хисамова

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