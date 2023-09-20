Индонезия выдала РФ предполагаемого организатора сообщества мошенников в Татарстане

В России депортировали Павла Миронова, который обвиняется в крупном мошенничестве и создании преступного сообщества на территории Татарстана (ст. 159 и 210 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее господина Миронова задержали власти Индонезии. В Россию его доставили сотрудники «Интерпола».

По данным МВД, криминальная организация действовала в Татарстане в 2017–2021 годах. Как считает следствие, Павел Миронов и его сообщники зарегистрировали три фирмы по обучению финансовой грамотности и организации торгов на электронном рынке «Форекс». Затем, завладев базой телефонных номеров, злоумышленники стали обзванивать абонентов и сообщать им о якобы выигранных сертификатах на обучение стоимостью $300.

В процессе обучения члены преступного сообщества уговаривали жертв вложить не менее $5 тыс. и начать зарабатывать на бирже (у кого не было денег, содействовали получить кредит). Однако программное обеспечение злоумышленников не имело выхода на биржевой рынок, к нему был привязан криптокошелек, куда выводились деньги граждан.

Общая сумма ущерба составила 120 млн руб.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"