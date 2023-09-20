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Под Гатчиной погиб водитель мини-фургона, на который упало дерево

В Гатчинском районе Ленобласти погиб водитель минивэна Toyota, на который во время движения упало дерево, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербурге.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл.

Авария произошла в 10:50 на 2 км автодороги «подъезд 2 к Гатчине». Дерево упало на иномарку, в результате машина сложилась пополам. 40-летний водитель скончался на месте.

К месту аварии прибыли спасатели, которые распилили дерево и извлекли тело мужчины из искореженного автомобиля. 20 сентября МЧС предупредило об усилении ветра, порывы могут достигать скорости 23 м/c.

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