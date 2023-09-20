В Ижевске объявили имена победителей регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех»

19-20 сентября в Ижевске состоялся региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех». Конкурс традиционно прошел в рамках предпринимательского форума «Мой бизнес. Сделано в Удмуртии». Лучшими предпринимателями Удмуртии стали 8 представителей республики. Они получили «Золотые домкраты» и приглашение на финал премии в Москву. Номинантов наградила заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Ольга Абрамова.

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Победителями регионального этапа премии «Бизнес-Успех» в Ижевске стали:

Екатерина Меркушева (ООО «Технологии гостеприимства», Ижевск) победила в номинации «Лучший туристический проект».

Вера Возмищева (ООО «Бангли», Ижевск) победила в номинации «Лучший проект в сфере товаров и услуг».

Михаил Лучихин (Ижевский яхт-клуб «MORE», Ижевск) победил в номинации «Лучший проект в сфере креативных индустрий».

Алексей Стерхов (ООО «Соларжи 18», Ижевск) победил в номинации «Лучший производственный проект».

Денис Волегов (ООО «НПО «Дельта», Ижевск) победил в номинации «Лучший технологический проект».

Ирина Трапицына («Школа новых технологий», Ижевск) победила в номинации «Лучший женский проект».

Ирина Харина («Опора для души», Ижевск) победила в номинации «Лучший социальный проект».

«Народным предпринимателем» стал Артемий Сморкалов (ООО «Инерта», Ижевск).

Спецприз от Клуба Победителей получил Андрей Овчинников (ООО «ГК Стена», Ижевск).

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Сергей Соболев, исполнительный директор Национальной премии «Бизнес-Успех»:

«Премия «Бизнес-Успех» проходит в Удмуртии ежегодно — это стало уже хорошей предпринимательской традицией. Каждый год мы видим новые проекты, перспективные разработки и инновационные решения, которые искренне удивляют своей уникальностью и масштабом. Я каждый раз убеждаюсь, что Удмуртия — неиссякаемый источник успешных предпринимателей федерального и международного уровня».

Победители конкурса успешно защитили свои проекты и получили специальные подарки, среди них символ премии «Бизнес-Успех» — «Золотой домкрат», сертификаты на членство в бизнес-клубе «Клуб победителей», сертификаты на фотосъемку туристического объекта, на обучение по управлению сервисом в Академию гостеприимства от Агентства по туризму Удмуртской Республики, а также сертификат на льготный заем под 1% на сумму до 3 млн руб. от Удмуртского фонда развития предпринимательства. В том числе и другие призы от партнеров конкурса. Специальные подарки — это обучение по программе Мини-МВА, а также сертификат на прохождение акселерационной программы в Москве от Финтех партнера Премии — СБП.

Азат Газизов, первый вице-президент «Опоры России», основатель Школы лидеров «GaZZaT»:

«12 лет проведения Национальной премии «Бизнес-успех» позволило создать экосистему предпринимателей, которые не теряют между собой связь и после завершения этапов события. Удмуртия внесла системный вклад в создание этой концепции, сделав конкурс ежегодным. Я вижу, что с каждым годом растет, как количество участников, так и качество представленных проектов. Премия в 2023 году была отмечена особо инновационными и креативными проектами».

Гостей конкурса поприветствовала вице-президент корпорации «Синергия», член правления «Опоры России» Юлия Вепринцева и отметила, что основная задача премии – это поддерживать и развивать бизнес в своем любимом регионе, обмениваться лучшей практикой и опытом, и улучшать экономику своего родного края.

Затем участником ждала большая и интересная программа, частью которой стал круглый стол «Клуб победителей. Достигаем успеха вместе». В его заседании приняли участие Алексей Козлов, генеральный директор ООО «НПК «Вудвер», Константин Кузнецов, генеральный директор ООО НПП «Гидрокуб», Ксения Веретенникова, руководитель Школы шитья «Фабрика» и Наталья Енгалычева, генеральный директор сети центров раннего плавания «Бухта Бараха»

Кроме того, в рамках бизнес-форума Андрей Ковригин, директор по развитию Системы быстрых платежей (СБП) провел мастер-класс «Меньше бюрократии, больше дела — ускоряем платежи с помощью СБП и NFC», где поделился с предпринимателями успешной практикой взаимодействия компаний с СБП, рассказал о том, как ускорить процесс оплаты и сэкономить на комиссии и о многом другом. Эксперт отметил разнообразие проектов, представленных на конкурсе.

Федеральными организаторами события выступили корпорация «Синергия», школа бизнеса «Синергия», общероссийская общественная организация «Опора России» при поддержке Общественной палаты Российской Федерации.

Региональный этап премии прошел при содействии правительства Удмуртской Республики, центра «Мой бизнес» Корпорации развития Удмуртской Республики в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Финтех партнер Премии — СБП.