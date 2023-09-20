К концу рабочей недели в Краснодарском крае потеплеет до 31 градуса

Температура воздуха на Кубани достигнет отметки в 31 градус уже в четверг и продержится до конца недели. Прогноз опубликовал Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В четверг, 21 сентября, в регионе осадков не ожидается. На черноморском побережье температура воздуха ночью составит +15…+20 градусов, днем — от +26 до +31, ветер северо-восточный с порывами до 12–14 м/с.

В Краснодаре температура воздуха днем будет от +28 до +30 градусов. Ветер восточный 4–9 м/с с порывами до 12 м/с. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

22 и 23 сентября температура воздуха в регионе прогреется до +31 градуса в восточной половине и предгорных районах края. Будет без осадков, с переменной облачностью. Сохранится ветер с порывами до 15–20 м/с.

Георгий Ефименко

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