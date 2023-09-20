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В СКР начали проверку после смерти электрика на подстанции в Новороссийске

Следователи начали доследственную проверку после удара током трех рабочих при ликвидации аварии на подстанции, из-за которой без света остались жители станицы Натухаевской. Один из электриков погиб, еще двух госпитализировали, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба СКР

Фото: пресс-служба СКР

Несчастный случай произошел вечером 19 сентября на улице Курганной. Трое работников филиала электросетевой компании проводили электромонтажные работы в одном из трансформаторов.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, изымается техническая документация, назначены судебные медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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