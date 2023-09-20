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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 20 сентября

Запоминающиеся кадры среды

Последствия взрыва газа в Балашихе, акция посла Израиля в ООН и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Иерусалим, Израиль. Ортодоксальный еврей совершает обряд искупления в преддверии Йом Кипура — одного из важнейших иудейских праздников, который также называют Судным днем

Иерусалим, Израиль. Ортодоксальный еврей совершает обряд искупления в преддверии Йом Кипура — одного из важнейших иудейских праздников, который также называют Судным днем

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Балашиха, Московская область. Обрушение многоэтажки во время разбора завалов после взрыва газа

Балашиха, Московская область. Обрушение многоэтажки во время разбора завалов после взрыва газа

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Мумбаи, Индия. Мужчина плавает в искусственном пруду на фестивале Ганеша-чатуртхи — в честь одного из самых почитаемых в Индии богов

Мумбаи, Индия. Мужчина плавает в искусственном пруду на фестивале Ганеша-чатуртхи — в честь одного из самых почитаемых в Индии богов

Фото: Reuters / Francis Mascarenhas

Нью-Йорк, США. Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан держит плакат в поддержку иранских женщин после выступления президента Ирана Эбрахима Раиси перед Генассамблеей организации

Нью-Йорк, США. Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан держит плакат в поддержку иранских женщин после выступления президента Ирана Эбрахима Раиси перед Генассамблеей организации

Фото: Reuters / Eduardo Munoz

Версаль, Франция. Актриса Шарлотта Генсбур прибывает на ужин в честь короля Великобритании Карла III и королевы Камиллы, посетивших Францию с государственным визитом

Версаль, Франция. Актриса Шарлотта Генсбур прибывает на ужин в честь короля Великобритании Карла III и королевы Камиллы, посетивших Францию с государственным визитом

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Сьюдад-Хуарес, Мексика. Мигранты собираются у стены на берегу реки Рио-Браво, по которой проходит граница с США

Сьюдад-Хуарес, Мексика. Мигранты собираются у стены на берегу реки Рио-Браво, по которой проходит граница с США

Фото: Reuters / Jose Luis Gonzalez

Лиишь, Ирландия. 995 человек пытаются установить рекорд Гиннесса по подбрасыванию резиновых сапогов на чемпионате по пахоте

Лиишь, Ирландия. 995 человек пытаются установить рекорд Гиннесса по подбрасыванию резиновых сапогов на чемпионате по пахоте

Фото: Niall Carson / PA / AP

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Иерусалим, Израиль. Ортодоксальный еврей совершает обряд искупления в преддверии Йом Кипура — одного из важнейших иудейских праздников, который также называют Судным днем

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Балашиха, Московская область. Обрушение многоэтажки во время разбора завалов после взрыва газа

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Мумбаи, Индия. Мужчина плавает в искусственном пруду на фестивале Ганеша-чатуртхи — в честь одного из самых почитаемых в Индии богов

Фото: Reuters / Francis Mascarenhas

Нью-Йорк, США. Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан держит плакат в поддержку иранских женщин после выступления президента Ирана Эбрахима Раиси перед Генассамблеей организации

Фото: Reuters / Eduardo Munoz

Версаль, Франция. Актриса Шарлотта Генсбур прибывает на ужин в честь короля Великобритании Карла III и королевы Камиллы, посетивших Францию с государственным визитом

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Сьюдад-Хуарес, Мексика. Мигранты собираются у стены на берегу реки Рио-Браво, по которой проходит граница с США

Фото: Reuters / Jose Luis Gonzalez

Лиишь, Ирландия. 995 человек пытаются установить рекорд Гиннесса по подбрасыванию резиновых сапогов на чемпионате по пахоте

Фото: Niall Carson / PA / AP

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