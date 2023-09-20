Фото 20.09.2023, 21:27 Фото дня: 20 сентября Запоминающиеся кадры среды Последствия взрыва газа в Балашихе, акция посла Израиля в ООН и другие снимки — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Иерусалим, Израиль. Ортодоксальный еврей совершает обряд искупления в преддверии Йом Кипура — одного из важнейших иудейских праздников, который также называют Судным днем Фото: Reuters / Ronen Zvulun Балашиха, Московская область. Обрушение многоэтажки во время разбора завалов после взрыва газа Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Мумбаи, Индия. Мужчина плавает в искусственном пруду на фестивале Ганеша-чатуртхи — в честь одного из самых почитаемых в Индии богов Фото: Reuters / Francis Mascarenhas Нью-Йорк, США. Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан держит плакат в поддержку иранских женщин после выступления президента Ирана Эбрахима Раиси перед Генассамблеей организации Фото: Reuters / Eduardo Munoz Версаль, Франция. Актриса Шарлотта Генсбур прибывает на ужин в честь короля Великобритании Карла III и королевы Камиллы, посетивших Францию с государственным визитом Фото: Reuters / Benoit Tessier Сьюдад-Хуарес, Мексика. Мигранты собираются у стены на берегу реки Рио-Браво, по которой проходит граница с США Фото: Reuters / Jose Luis Gonzalez Лиишь, Ирландия. 995 человек пытаются установить рекорд Гиннесса по подбрасыванию резиновых сапогов на чемпионате по пахоте Фото: Niall Carson / PA / AP Следующая фотография 1 / 7 Иерусалим, Израиль. Ортодоксальный еврей совершает обряд искупления в преддверии Йом Кипура — одного из важнейших иудейских праздников, который также называют Судным днем Фото: Reuters / Ronen Zvulun Балашиха, Московская область. Обрушение многоэтажки во время разбора завалов после взрыва газа Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Мумбаи, Индия. Мужчина плавает в искусственном пруду на фестивале Ганеша-чатуртхи — в честь одного из самых почитаемых в Индии богов Фото: Reuters / Francis Mascarenhas Нью-Йорк, США. Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан держит плакат в поддержку иранских женщин после выступления президента Ирана Эбрахима Раиси перед Генассамблеей организации Фото: Reuters / Eduardo Munoz Версаль, Франция. Актриса Шарлотта Генсбур прибывает на ужин в честь короля Великобритании Карла III и королевы Камиллы, посетивших Францию с государственным визитом Фото: Reuters / Benoit Tessier Сьюдад-Хуарес, Мексика. Мигранты собираются у стены на берегу реки Рио-Браво, по которой проходит граница с США Фото: Reuters / Jose Luis Gonzalez Лиишь, Ирландия. 995 человек пытаются установить рекорд Гиннесса по подбрасыванию резиновых сапогов на чемпионате по пахоте Фото: Niall Carson / PA / AP