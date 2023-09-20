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В Ульяновской области включат сирены

Комплексная проверка готовности систем оповещения населения с запуском электросирен (громкоговорителей) пройдет в Ульяновской области 4 октября текущего года. Она начнется в 10:40 (MSK+1). Об этом сообщает региональное правительство.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«С 10:43 до 10:44 будет проведено оповещение населения Ульяновской области путем замещения телепрограмм на десяти телеканалах: Первом канале, на каналах "Россия-1", "Матч ТВ", "НТВ", "Пятый канал", "Россия-К", "Россия-24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр" на речевое сообщение о комплексной проверке систем оповещения населения»,— говорится в сообщении.

Чиновники призывают жителей региона соблюдать спокойствие. Проверка будет носить учебный характер.

Георгий Портнов

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