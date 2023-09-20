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На границе Крыма и Севастополя загорелось 4,5 тысячи «квадратов» леса

На границе Севастополя и Бахчисарайского района загорелся лес. Площадь пожара сейчас составляет 4,5 тыс. кв. м, отметил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Сначала в лесу загорелась трава. Однако огонь перекинулся уже на хвойную подстилку под деревьями. На месте работают силы МЧС и лесничества.

«Просьба сохранять спокойствие. Огнеборцы прикладывают все силы для скорейшей ликвидации происшествия»,— написал Михаил Развожаев.

Татьяна Ручкина

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