Суд обязал власти Ижевска привести в порядок отремонтированную в 2022 году дорогу

Администрацию столицы Удмуртии обязали устранить многочисленные дефекты на участке дороги по улице Гагарина, которую отремонтировали в 2022 году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Ненадлежащее состояние объекта установила прокуратура в ходе проверки, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Устранить нарушения потребовали у руководителя Службы благоустройства и дорожного хозяйства, которому внесли представление. Однако нарушения не устранили. После этого иск был направлен в суд, обязавший администрацию города принять меры.