В семи городах Челябинской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия

С 21 часа 20 сентября в Челябинске, Карабаше, Сатке, Аше и Коркино вводится режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени. Предупреждение будет действовать до 12 часов 21 сентября, сообщают в министерстве экологии региона.

Также сегодня режим НМУ вводится Златоусте и Магнитогорске. В этих городах он будет действовать до 19 часов 21 сентября.

«Промышленные предприятия готовы выполнять мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух путем приостановки части производственных процессов»,— отмечают в минэкологии Челябинской области.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте