Таксист-иностранец ограбил пассажира в Уфе

Следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело по признакам разбоя (ч. 2 ст. 162 УК РФ), совершенного таксистом в отношении пассажира, сообщает пресс-служба республиканского управления СКР.

По версии следствия, утром 17 сентября водитель такси (предположительно, египтянин) распылил в лицо своего клиента перцовый аэрозоль и похитил у него телефон. Пассажир попытался остановить водителя, но получил новую порцию аэрозоля в лицо и удары по голове. При попытке покинуть место происшествия, таксист дважды столкнулся с припаркованными рядом автомобилями, после чего оставил телефон пассажира и уехал. В настоящее время он находится в розыске.

Майя Иванова

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