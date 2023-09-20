Доступ к интернету в Татарстане имеют 81% домохозяйств

В Татарстане 81% домохозяйств имеют широкополосный доступ к интернету, сообщил глава республики Рустам Минниханов на форуме Kazan Digital Week.

Он отметил, что качественный интернет нужен «для повсеместного внедрения цифровых технологий». В связи с этим региональный оператор «Таттелеком» проводит «большую работу по обеспечению сельских домохозяйств оптическим скоростным Интернетом». Так, в 2022 году, по словам главы республики, подключили 127 тыс. домов в сельской местности. В этом году планируется подключить еще 80 тыс. «Каждый сельский житель должен получить возможность доступа к государственным и финансовым услугам»,— сказал господин Минниханов.

Глава республики добавил, что в Татарстане «все 319 государственных и муниципальных услуг переведены в электронный вид». Сейчас власти работают над тем, чтобы сократить сроки их оказания.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"