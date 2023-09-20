Стоимость ВСМ Москва—Ростов-на-Дону—Адлер оценивается в 3,2 трлн рублей

В правительстве России рассматривается возможность строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва—Воронеж—Ростов-на-Дону—Адлер стоимостью 3,2 трлн руб. Об этом пишет «Ъ».

По данным издания, в августе текущего года президент принципиально одобрил проект сети высокоскоростных магистралей. Рассматриваются планы по строительству четырех дорог: ВСМ Москва—Петербург; ВСМ Москва—Воронеж—Ростов-на-Дону—Адлер; ВСМ Москва—Нижний Новгород—Казань—Екатеринбург; ВСМ Москва—Смоленск—Минск. Общая стоимость строительства дорог оценивается в 10,8 трлн руб.

Согласно расчетам, скорость движения между конечными точками ВСМ между Москвой и Адлером сократится до 7 часов 50 минут. Пассажиропоток дороги на Адлер должен составить 17,2 млн пассажиров в год.

Анастасия Назарова