В Екатеринбурге презентовали второй сборник сказов про предка Антона Бакова

В частном музее «Дом Романовых» в Екатеринбурге прошла презентация книги сказов «Богдашка Топорок», в которой использован образ предка уральского политика Антона Бакова, пришедшего в Верхотурский уезд с Вогодчины в 1601 году. «Это был простой крестьянин, который пахал землю, кормил всю эту бюрократию и власть. Его не царь послал, он сам пришел с Вогодчины»,— рассказал господин Баков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Антон Баков с книгой и фарфоровой статуэткой Богдашки Топорка Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов Презентация книги сказов "Богдашка Топорок" Александра Кириллова. Слева направо: Максим Смагин, Антон Баков, Александр Кириллов Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов Антон Баков (справа) подписывает книгу сказов "Богдашка Топорок" для главного редактора "Областной газеты" Александра Лакедемонского (слева) Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Презентация книги сказов "Богдашка Топорок" Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Следующая фотография 1 / 4 Антон Баков с книгой и фарфоровой статуэткой Богдашки Топорка Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов Презентация книги сказов "Богдашка Топорок" Александра Кириллова. Слева направо: Максим Смагин, Антон Баков, Александр Кириллов Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов Антон Баков (справа) подписывает книгу сказов "Богдашка Топорок" для главного редактора "Областной газеты" Александра Лакедемонского (слева) Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Презентация книги сказов "Богдашка Топорок" Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

По словам автора книги, экс-руководителя агентства «ЕАН» Александра Кириллова, за основу книги был взят человек, который пришел на Урал в начале XVII века. В сборнике господин Кириллов пытался найти ответ, что удержало крестьянина в краю «рискованного земледелия» и почему он не поехал дальше. «Человека что-то зацепило, и он остался. Мы решили пофантазировать, чем он мог здесь заниматься, и провести его сквозь время, не зацикливаясь на актуальной повестке того времени»,— сказал Александр Кириллов.

В сборнике представлены 60 сказов о приключениях главного героя, в которых отражены актуальные для современного человека события: «Богдашка Топорок и похороны Жириновского», «Богдашка Топорок и "Иннопром"», «Богдашка Топорок и его друг Ротенберг».

Автором иллюстраций в книге выступил карикатурист Максим Смагин. «Богдашка существует вне времени и пространства. Этот образ соединяет в себе Ходжу Насреддина, борона Мюнхгаузена, солдата Швейка — такой же непоседливый характер. И мне кажется, мне его удалось воплотить в иллюстрациях»,— поделился господин Смагин.

Напомним, презентация первой книги сказов «Богдашка Топорок» прошла в частном музее «Дом Романовых» в 2020 году.

Василий Алексеев

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