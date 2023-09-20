В Воронежской области проведут мониторинг качества воды в десяти реках

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области заключил госконтракт на проведение мониторинга воды в десяти реках по физико-химическим показателям. Об этом сообщили в департаменте.

Речь идет о Воронежском водохранилище и Воронеже, а также Доне, Криуше, Тихой Сосне, Вороне, Икорце, Потудани, Большом Эртиле, Сухой Россоши и Усмани. «Мониторинг включает определение гидрохимического состава воды по 15 показателям и выполнение химических анализов проб донных отложений по пяти показателям»,— сообщили в департаменте.

В ведомстве отметили, что исследование необходимо для своевременного выявления и прогнозирования развития «негативных процессов, влияющих на качество воды, оценку динамики и причин изменения ее качества, а также предотвращение ухудшения состояния водного объекта под влиянием антропогенных факторов».

Из данных закупки следует, что мониторинг в 27 точках отбора проб за 541,9 тыс. руб. выполнит московское ООО «Геоинформ». По данным Kartoteka.ru, компания, ныне принадлежащая Зухре Вагизовой, с 2012 года исполнила 26 госконтрактов. Работы в Воронежской области должны быть завершены до 2 ноября.

Почему ухудшается состояние малых воронежских рек — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин