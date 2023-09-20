Инвестиции резидентов «Иннополиса» достигли 112 млрд рублей

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Иннополис» сейчас работают 342 компании. Они создали 8 тыс. рабочих мест, инвестиции составили 112 млрд руб. Об этом на форуме Kazan Digital Week сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

По его словам, резиденты ОЭЗ «предлагают решения, способные заменить иностранные платформы в различных сферах». Кроме программного обеспечения в ОЭЗ развиваются высокотехнологичные производства, отметил господин Минниханов. Так, компания ICL планирует запустить завод по производству материнских плат и компонентов на площадке «Иннополиса» в Лаишевском районе. А КамАЗ в Иннополисе продолжит работу по созданию беспилотных автомобилей. «Впервые беспилотные КамАЗы доставили грузы из Санкт-Петербурга в Москву»,— рассказал Рустам Минниханов.

ОЭЗ «Иннополис» была создана в 2013 году на территории Верхнеуслонского и Лаишевского районов Татарстана. Резиденты зоны имеет налоговые льготы.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"